Política de Bolsonaro traduz-se em medidas contra direitos humanos no Brasil

O discurso contra os direitos humanos que marcou a trajetória política do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a concretizar-se em medidas e ações que violam os direitos humanos no país, alertou hoje a Amnistia Internacional.

A organização não-governamental lançou hoje uma ação chamada 'Brasil para todo o mundo' na qual apresenta as suas preocupações e recomendações ao Governo brasileiro.

"Em outubro de 2018, logo após o fim do processo eleitoral, alertámos que as posições de [Jair] Bolsonaro representavam um risco concreto para os direitos humanos no país. Temos acompanhado atentamente o seu Governo, e, infelizmente, a nossa preocupação começa a justificar-se", disse Jurema Werneck, diretora executiva da Amnistia Internacional no Brasil, em comunicado.