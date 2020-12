Político anti-confinamento morre aos 41 anos vítima da Covid-19

Luke Letlow, um congressista do Louisiana que se destacou por ser contra as medidas para travar a pandemia, morreu aos 41 anos vítima de complicações provocadas pela doença.De acordo com o médico do político, este não possuia patologias que o colocassem em risco caso fosse infetado pelo novo coronavírus, porém, um "episódio" cardíaco provocado pela doença acabou por lhe tirar a vida na noite desta terça-feira.Letlow chegou a ser chamado de "Covidiota" por se manifestar publicamente contra o confinamento e contra as medidas de proteção aconselhadas pelas autoridades de saúde para travar o vírus.Estava nos cuidados intensivos desde dia 19 de dezembro a ser tratado com Remdesivir.