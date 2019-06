Político do partido de Merkel encontrado morto com tiro na cabeça

Walter Lübcke do partido alemão de Angela Merkel - União Democrata-Cristã (CDU) - foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, no jardim da sua casa.As circunstâncias da morte do presidente regional do governo distrital de Kassel, na Alemanha, estão a ser tratadas como "misteriosas". A polícia do estado alemão de Hesse está a conduzir o caso sob suspeitas de se tratar de um homícidio.Segundo o jornal britânico Independent, as autoridades não encontraram qualquer arma no local.Em comunicado o governo distrital de Kassel afirma estar "perplexo e chocado com a morte do popular, extremamente afável".No passado mês de maio, o democrata celebrou o seu 10.º aniversário como governante da cidade independentista de Kassel. Walter Lübcke pertencia ao parlamento de Hesse, desde 1999, antes de se tornar presidente regional de um dos seus três distritos administrativos do estado alemão.