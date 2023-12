Vladimir Egorov, de 46 anos, político pró Vladimir Putin, presidente da Rússia, foi encontrado morto, esta quarta-feira, no jardim, após cair de uma janela do terceiro andar de uma casa em Tobolsk, segundo o canal russo Baza do Telegram, citado pelo Daily Mail.O corpo do político, deputado da Duma da cidade de Tobolsk e membro do partido Rússia Unida, foi encontrado "sem sinais visíveis de morte criminosa", afirmou fonte citada pelo Daily Mail.