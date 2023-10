Político pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivos

Oleg Tsaryov, político pró-russo e ex-legislador ucraniano, encontra-se hospitalizado nos cuidados intensivos depois de ter sido baleado, informaram as agências russas, esta sexta-feira, citando Vladimir Rogov, um funcionário nomeado por Moscovo.Segundo a Reuters, Vladimir, nomeado por Moscovo para ajudar a governar partes da região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, que são controladas pelas forças russas, não disse onde ocorreu o tiroteio.De acordo com a agência de notícias, desde o ano passado que a Rússia tinha estado a preparar Oleg Tsaryov para chefiar um governo em Kiev.