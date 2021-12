Dois políticos brasileiros decidiram resolver uma disputa política num combate de artes marciais mistas (MMA) no estado do Amazonas. O evento, que contou com centenas de espectadores, foi transmitido online e causou forte polémica no Brasil, onde a crispação política e a violência aumentaram desde a tomada de posse de Jair Bolsonaro.









A disputa começou em setembro, quando o prefeito da cidade de Borba, Simão Peixoto, trocou acusações e insultos nas redes sociais com o ex-vereador Erineu da Silva, localmente conhecido como ‘Mirico’, por causa do estado de degradação a que a prefeitura deixou chegar uma zona de lazer local. Insulto puxa insulto, e ‘Mirico’ acabou por desafiar o prefeito para resolverem as diferenças pessoalmente. Peixoto aceitou e os dois homens acordaram defrontar-se na madrugada deste domingo num ginásio local. Relatos de órgãos de comunicação locais dizem que o prefeito entrou no ringue a ameaçar degolar o seu oponente mas acabou massacrado, “incapaz de andar” e “com a cara à banda”. No entanto, foi declarado vencedor aos pontos pelo árbitro, perante os protestos dos espectadores, que denunciaram um alegado “roubo” e “manipulação” do resultado. A polémica chamou a atenção da Justiça, que agora vai investigar Peixoto por “improbidade administrativa” e suspeita de promover o combate com fundos públicos.