Políticos condenados por homicídio e tráfico concorrem às eleições municipais no Brasil

As eleições municipais que se realizam este domingo no Brasil têm entre os milhares de candidatos a autarcas e vereadores pelo menos 31 políticos ligados ao crime organizado, seja a milícias e esquadrões da morte, seja a fações criminosas que exploram o tráfico de droga. O levantamento foi feito pelo jornal ‘O Globo’, e revela apenas a ponta do icebergue.









Estes candidatos estão a ser investigados, são arguidos, ou já foram mesmo condenados pelos mais variados tipos de crime, incluindo homicídio, e alguns até estão presos. Do total, 12 estão ligados a milícias e esquadrões da morte e os outros 19 ao tráfico de droga. Um destes candidatos é o vereador Márcio Pagniez, conhecido como ‘Márcio Bombeiro’, que está preso por vários homicídios de adversários e testemunhas, e que tenta a reeleição em Belford Roxo, na região do Rio de Janeiro.