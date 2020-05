Políticos consideram pressão de Boslonaro ao Supremo um ato "quase criminoso"

A ida, de surpresa, de Jair Bolsonaro na quinta-feira ao Supremo Tribunal (STF), acompanhado de ministros, generais e empresários, originou uma nova vaga de indignação no Brasil. A já chamada "marcha sobre o Supremo" foi considerada por políticos e juristas como uma tentativa de pressionar o STF, que tem anulado decretos presidenciais considerados abusivos.Sem que o ato estivesse previsto na agenda dele ou na do STF, Bolsonaro saiu a pé do Palácio do Planalto, sede da Presidência, e atravessou a praça dos Três Poderes, até ao edifício do Supremo, para falar com o presidente do tribunal, Dias Toffoli. Sem avisar este de que um assessor misturado no grupo transmitia tudo ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro pediu o fim imediato das medidas restritivas adotadas por governadores e autarcas de todo o Brasil contra o avanço do coronavírus e criticou a proibição do STF de que ele anulasse as quarentenas decretadas por esses governantes regionais.Entre as muitas vozes que repudiaram a iniciativa, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que pressionar o Supremo para pedir o fim do isolamento é "um ato quase criminoso". Já o senador Álvaro Dias avaliou o gesto de Bolsonaro como mais uma pressão indevida contra o Supremo Tribunal, "na esteira de ameaças públicas explícitas e enfrentamento aos poderes instituídos que não se coadunam com a noção de democracia".

