Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

Ministros franceses terão participado em festas ilegais que não cumpriam as normas de segurança para evitar contágios da Covid-19, em Paris, França.A polícia francesa anunciou este domingo que está a investigar os jantares em locais exclusivos.O governo do país também avisou que, caso se confirme, a presença de políticos em festas e jantares que não cumprem as regras sanitárias será punida.O canal M6 denunciou os casos numa reportagem que captou imagens com uma câmara oculta.