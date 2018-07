Políticos propostos para Governo timorense dizem ser alvo de "infundadas acusações"

Nove membros dizem que a postura do presidente está a causar danos a si próprios e às famílias.

Por Lusa | 05:38

Nove políticos propostos para o Governo timorense afirmaram esta quinta-feira serem alvo de "infundadas acusações" e de ataques à "reputação e honra", numa carta enviada ao Presidente do país.

Na carta, em que se reservam o direito de "poder agir judicialmente, civil e criminalmente, até ser reposta a verdade sobre o bom nome e reputação de cada um", os nove membros propostos para o VIII Governo dizem que a postura do Presidente timorense está a causar danos a si próprios e às famílias.

"A título de exemplo, referências como 'o filho do ladrão', ou 'a mulher do corrupto', têm-se repetido, em diversos locais, tais como na escola, no trabalho etc., contra os membros de cada uma das famílias", de acordo com o texto obtido pela Lusa.