Polónia anuncia que vai construir muro na fronteira com a Bielorrússia em dezembro

O governo polaco anunciou esta segunda-feira que vai começar a construir em dezembro um muro na fronteira com a Bielorrússia.



A decisão foi revelada pelo ministro do interior Mariusz Kaminski que contou ainda que a construção do muro deverá ficar concluída no primeiro semestre de 2022.





O Parlamento polaco tinha aprovado a construção do muro no mês passado. O empreendimento é considerado como sendo absolutamente estratégico para a segurança dos cidadãos, informa a Inews24.

A construção custará cerca de 355 milhões de euros e vai estender-se por 180 quilómetros, cerca de metade da extensão da fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.



Os funcionários vão trabalhar 24 horas por dia para terminar a construção do muro o mais rapidamente possível para "proteger" a população polaca dos migrantes.