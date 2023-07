Polónia denuncia novas tentativas de violação da fronteira por migrantes a partir da Bielorrússia

As autoridades fronteiriças polacas denunciaram esta segunda-feira seis novos ataques e tentativas violentas perpetradas no fim de semana por cerca de 50 migrantes que pretendiam atravessar a fronteira a partir da Bielorrússia.

Segundo a Guarda Fronteira da Polónia, 54 pessoas, maioritariamente do Iémen, Índia e Eritreia, tentaram no domingo atravessar ilegalmente a fronteira da Bielorrússia, tendo atacado os funcionários fronteiriços com pedras.

A fronteira na cidade de Dubicze Cerkiewne foi atacada quatro vezes e a de Melnyk duas, segundo um relatório das autoridades publicado na rede social Twitter.