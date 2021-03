Polónia proíbe casais homossexuais de adotarem crianças, mesmo se forem pais solteiros

A Polónia está a endurecer as políticas contra os homossexuais. Depois de os casais homossexuais terem sido proibidos de adotar crianças juntos, e de muitos terem contornado a lei adotando filhos sozinhos, o país decidiu criar uma nova lei.A nova mudança implica que pessoas que vivam com outra pessoa do mesmo sexo não possam adotar, mesmo que o queiram fazer enquanto pais solteiros."Estamos a preparar uma mudança onde (...) as pessoas que vivem em coabitação com uma pessoa do mesmo sexo não possam adotar uma criança, por isso um casal homossexual não poderá adotar", disse o vice-ministro da Justiça, Michal Wojcik.As agências de adoção que realizam verificações de antecedentes serão, por isso, obrigadas a prestar "atenção especial" se uma pessoa solteira que deseja adotar vive uma relação homossexual.As restrições da Polónia no que toca aos direitos dos homossexuais têm vindo a influenciar também a Hungria e colocaram Varsóvia e Budapeste em rota de colisão com a UENos últimos dois anos, mais de 100 vilas e cidades na Polónia declararam-se "zonas livres de LGBT". A UE respondeu ao ameaçar reter fundos europeus dessas cidades. Em resposta, o governo da Polónia ofereceu-se para substituir esses mesmos fundos.O Parlamento Europeu deve votar esta quinta-feira uma resolução que declarará todas as 27 nações da União Europeia como "Zonas de Liberdade LGBTIQ". A resolução afirma que "direitos LGBTIQ são direitos humanos".O governante Partido da Lei e Justiça (PiS) da Polónia diz que os direitos dos homossexuais são uma ameaça ao estilo de vida católico romano do país.