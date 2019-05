Polónia quer comprar aviões F-35 aos EUA para substituir antigo material soviético

A Polónia vai comprar 32 aviões de caça Lockheed Martin F-35A, dos EUA, para substituir os seus antiquados aviões soviéticos e dar um sinal de aproximação a Washington, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa da Polónia, Mariusz Blaszczak.A decisão, que já vinha sendo negociada há meses, não deverá ser bem recebida em Moscovo, que tem afirmado a sua oposição aos planos polacos de acolher bases militares norte-americanas."Estamos cada vez mais perto de convencer Washington da necessidade da instalação de uma base militar permanente" na Polónia, afirmou esta terça-feira o ministro da Defesa polaco, escusando-se a fazer comentários sobre os alertas do governo russo contra a excessiva aproximação militar da Polónia ao Ocidente.A Polónia faz parte do grupo de países da NATO que gastam pelo menos 02% do PIB em defesa, meta proposta pela Aliança na sua cimeira de 2015 e desde então várias vezes recordada pelo atual Presidente dos EUA, Donald Trump, que tem criticado os países que não a cumprem.Em 2017, o Governo polaco concordou em aumentar gradualmente os gastos militares dos atuais 2% para 2,5% do PIB, em 2032.Os F-35A estão em operação desde 2015 e cada avião tem um custo médio de cerca de 75 milhões de euros, fazendo parte das Forças Aéreas dos EUA, Austrália, Reino Unido, Israel, Itália e Noruega.