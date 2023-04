Poluição do ar mata 1200 crianças e adolescentes por ano na Europa

A poluição do ar causa a morte prematura de pelo menos 1200 crianças e adolescentes todos os anos na Europa, de acordo com um relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA) publicado esta segunda-feira.

Tal como para os adultos, a poluição do ar é o principal risco ambiental para a saúde dos menores, reduzindo a esperança de vida, revela o estudo que abrangeu cerca de 30 países do continente, incluindo os 27 Estados-membros da União Europeia (UE).

"A poluição do ar causa mais de 1200 mortes prematuras por ano entre menores de 18 anos na Europa e aumenta significativamente o risco de doenças mais tarde na vida", escreve a AEA no relatório.