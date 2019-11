Poluição em Nova Deli obriga ao desvio de 30 voos

O estado de "emergência de saúde pública" foi declarado na sexta-feira e várias escolas foram encerradas, bem como atividades industriais na capital indiana.

Arvind Kejriwal, ministro chefe da capital, afirmou no Twitter: "

".





Pollution has rched unbearable levels across N India. Del govt taken many steps. Delhiites hv made many sacrifices. Del suffering for no fault of theirs. Punjab CM also expressd concern. Centre shud take immediate steps 2 provide relief. V will support Centre in all initiatives https://t.co/Vx85xYlDId — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 3 de novembro de 2019







Arvind Kejriwal revela ainda que as pessoas estão a sofrer devido a um problema recorrente no mês de novembro, quando os estados vizinhos do Punjab e de Haryana realizam queimadas para limpar os campos.



A poluição causada pelo pó das milhares de construções e das fábricas também contribuiu para o 'smog' que se faz sentir na cidade, razão pela qual foram as primeiras proibições e medidas tomadas pelo Governo, para tentar controlar a poluição.





A partir desta segunda-feira, os veículos que circulam na capital indiana vão passar a ter mais regras, os carros com matrículas ímpares e pares só poderão entrar na cidade em dias alternados.

