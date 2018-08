Poluição no ar está a tornar as pessoas mais "burras"

Estudo comprova que poluição está a afetar as capacidades cognitivas do ser humano.

14:54

A poluição no ar está a tornar as pessoas menos inteligentes e com capacidades cognitivas mais reduzidas, de acordo com um estudo publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences.



Os cientistas que desenvolveram este estudo analisaram dados do China Family Panel Studies que englobam cerca de 32 mil pessoas, entre 2010 e 2014, e comprovam que a exposição prolongada a altos níveis de poluição leva a uma "progressiva redução das capacidades verbais e matemáticas".

Os homens mais velhos e com níveis de educação mais baixos registam um declínio ainda maior que a restante população.

"O impacto que a poluição no ar provoca sobre o envelhecimento do cérebro provavelmente impõe custos substanciais à saúde e à economia, considerando que o funcionamento cognitivo é crítico para os idosos, que executam tarefas diárias e tomam decisões económicas de alto risco", disse um dos investigadores em declarações à CNN.

Os cientistas alertam ainda para a maior possibilidade do desenvolvimento de Alzheimer, entre outras demências, resultantes do declínio cognitivo.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% das pessoas respiram ar poluído em todo o mundo.