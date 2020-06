"Ponha o raio da máscara": Bruce Springsteen perde a paciência com Trump

grama de rádio, que teria como intuito celebrar a chegada do verão.



No entanto, o cantor decidiu falar sobre as milhares de pessoas que já morreram vítimas da covid-19.

O cantor e compositor Bruce Springsteen perdeu a "paciência" relativamente às decisões de Donald Trump relativamente à evolução do coronavírus nos EUA durante mais um episódio do seu pro"Mostre alguma preocupação para com os seus compatriotas e pelo seu país", afirmou Bruce, rematando "ponha o raio da máscara". O artista confirmou estar "irritado" com a passividade de Trump no combate à pandemia.