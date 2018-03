Ponte colapsa junto a Universidade da Flórida e faz pelo menos um morto e 4 feridos

Construção da estrutura em Miami tinha terminado há poucos dias.

18:25

Uma ponte colapsou no campus da Internacional University, em Miami, Flórida, prendendo vários carros e pessoas debaixo dos destroços. Há relatos da existência de vários feridos e da possibilidade de existirem vítimas mortais.



Segundo os meios de comunicação locais, há registo de pelo menos um morto e quatro feridos. Os bombeiros de Miami-Dade já retiraram cinco pessoas debaixo dos destroços. Uma delas já foi levada para o Kendall Regional Hospital. Há várias vítimas a serem assistidas no local e pelo menos quatro carros soterrados nos blocos de pedra caídos da ponte.



A Internacional University of Florida já reagiu através de comunicado deixado nas redes sociais.

"Caros membros da comunidade universitária, estamos em choque e tristes com os eventos trágicos ocorridos na ponte pedonal FIU-Sweetwater. Nesta altura, estamos ainda envolvidos nas operações de socorro e na recolha de informação. Estamos a trabalhar com as autoridades competentes no local e em breve teremos novidades", pode ler-se no texto deixado.















The new FIU bridge just collapsed Uma publicação partilhada por Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo) a 15 de Mar, 2018 às 11:05 PDT





A ponte, que pesa cerca de 150 toneladas, tinha acabado de ser construída no passado sábado e seria inaugurada já em 2019. Toda a zona está vedada ao trânsito enquanto decorrem os trabalhos de socorro dos bombeiros, polícia, apoiados por várias viaturas.





THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN — Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018

Um vídeo publicado pela Universidade mostra o processo de construção da ponte pedonal.