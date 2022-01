Ponte desaba nos EUA em cidade onde Biden vai apresentar plano de infraestruturas

Várias pessoas ficaram esta sexta-feira feridas na sequência do desabamento de uma ponte rodoviária coberta de neve em Pittsburgh, cidade na Pensilvânia onde o Presidente norte-americano, Joe Biden, vai apresentar os principais projetos de infraestruturação do país.

Vários condutores e veículos, incluindo um autocarro de passageiros, ficaram presos no local do incidente, de acordo com fotos divulgadas nas redes sociais.

Três feridos, sem correrem risco de vida, foram transportados para o hospital, informaram os serviços de emergência da cidade, a segunda maior do estado da Pensilvânia (leste), depois de Filadélfia.

A imprensa local dá conta da existência de pelo menos uma dezena de feridos.

Biden foi, entretanto, informado sobre o colapso da ponte e a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, assegurou o que o Presidente norte-americano manterá a agenda, apesar do incidente.

Segundo o programa divulgado pela Casa Branca, hoje à tarde Biden fará um discurso sobre a estratégia desenvolvida para "reforçar as cadeias de abastecimento do país, revigorar o setor industrial, criar empregos bem remunerados e protegidos por sindicatos e construir uma nova América, através da Lei de Infraestruturas", apoiada por democratas e republicanos.