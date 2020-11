O Governo espanhol divulgou, esta terça-feira, que a população será dividida em 18 grupos para serem vacinados contra a Covid-19. O processo será efetuado em três etapas a serem concretizadas de acordo com a disponibilidade de doses de vacinas existentes.





Entre janeiro e março serão vacinados os primeiros quatro grupos do total de 18. É a chamada “população prioritária”. Os idosos residentes em lares serão os primeiros a ser vacinados, seguem-se os funcionários destas instituições. O terceiro grupo a ser chamado são os profissionais de saúde e, por fim, os idosos com doenças crónicas não institucionalizados.Moçambique registou mais um óbito de um paciente devido à Covid-19, elevando o número de mortes para 127, tendo também 122 novas infeções. Trata-se de um moçambicano de 40 anos, que perdeu a vida numa unidade hospitalar da província de Gaza.Mais de 85 800 doentes com Covid foram internados nos hospitais norte-americanos em apenas 24 horas, o que esgotou a capacidade de algumas unidades de saúde. A prioridade passou a ser dada aos pacientes com maior possibilidade de sobrevivência.Um relatório do Conselho Internacional dos Museus revela que quase um terço dos seus membros vai despedir trabalhadores permanentes e perto de metade conta dispensar trabalhadores temporários, devido ao impacto da pandemia nas atividades destes espaços.A redução da quarentena exigida às pessoas que cheguem a Inglaterra do estrangeiro, de duas semanas para cinco dias, depende do resultado de um teste pago pelos próprios viajantes, que custa pelo menos 65 libras (73 euros).Mais de 70% dos pacientes com Covid curados em Wuhan, cidade chinesa da província de Hubei apontada como estando na origem da pandemia, apresentaram pelo menos um sintoma da doença após a alta, segundo um estudo publicado pelo jornal ‘China Daily’. Sofreram fadiga, fraqueza muscular, dificuldade em dormir ou ansiedade.A infeção por Covid-19 oferece imunidade à reinfeção por pelo menos seis meses, de acordo com um estudo da Universidade de Oxford. O centro de pesquisa daquela universidade baseia as suas conclusões no estudo de um pequeno grupo de doentes que foram reinfetados.