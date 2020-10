População 'foge' do Louisiana nos EUA perante aproximação de furacão Delta

O furacão Delta que deverá atingir o estado do Louisiana, nos Estados Unidos, levou a que a população tivesse fugido com medo de que as suas casas não aguentem a intesidade do fenómeno metereológico.Os moradores daquele estado estão ainda a recuperar do furacão Laura que atingiu a cidade no final do mês de agosto. Muitas das casas ficaram destruídas e teme-se que as estruturas não aguentem um segundo embate.O furacão Delta foi uma tempestade de categoria 3 na escala Saffir-Simpson no início da sexta-feira e deverá chegar ao Louisiana como uma tempestade de categoria 2. Prevêem-se ventos fortes, chuvas que deverão inundar as ruas e tornados desencadeados pelo furacão à medida que se move.De acordo com os serviços de metereologia locais, teme-se que este seja um dos maiores furacões da história.