Populares decapitam suspeito de tentar violar menina de quatro anos

Homem foi espancado até à morte no Brasil. Cabeça foi colocada espetada num ferro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:40

Um homem que arrancou uma menina de quatro anos do colo da mãe à saída de uma escola para abusar sexualmente da criança foi espancado até à morte por populares e decapitado na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado brasileiro da Bahia. O homem, cujo corpo foi encontrado sem cabeça numa zona de mato pela polícia, não tinha com ele qualquer documento de identificação.

Testemunhas dizem que o desconhecido abordou a mãe da menina quando ambas saiam do Colégio Pero Vaz de Caminha, no bairro Paraguai. Segundo a jovem, o homem pediu-lhe para lhe dar a criança, para ele fazer sexo com ela.

Ante a natural recusa da jovem, o desconhecido arrancou a criança do colo e começou a correr em direção a uma zona de mato próxima do colégio, mas não conseguiu ir longe. Um motociclista que passava no momento e que foi alertado pelos gritos desesperados da mãe da criança foi atrás do homem, tirou-lhe a criança e devolveu-a à jovem.

Cercado por várias pessoas, o homem negou a versão da mãe da criança mas começou a ser espancado pela multidão que se formou. Apavorado, fugiu para o mato mas foi perseguido pelos populares. Quando a polícia chegou já não havia nada a fazer.

O corpo, com inúmeras marcas de agressão e de perfurações, foi encontrado no mato nas traseiras do colégio, para onde foi arrastado pelos seus agressores.



A cabeça foi encontrada mais tarde num outro ponto da zona de mato, espetada num ferro.