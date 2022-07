"De momento não": Papa Francisco desmente rumores sobre renúncia ao cargo

"Por enquanto não, por enquanto não", afirmou sobre a renúncia.



A saúde do líder da Igreja Católica tem suscitado questões, nomeadamente depois de Francisco ter surgido a caminhar com o auxílio de uma bengala.

O Papa Francisco, de 85 anos, afirmou que não está a pensar renunciar ao cargo de Sumo Pontífice em breve, depois de terem surgido rumores sobre a saída do Santo Padre do cargo.Em entrevista exclusiva à Reuters, a partir da sua residência, no Vaticano, o Papa Francisco desmentiu os rumores, afirmando que irá continuar a dirigir a igreja católica o tempo que a saúde o permitir, recusando um afastamanto num futuro próximo.