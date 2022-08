Porcos sofrem insolação durante onda de calor na China e são ajudados pelos bombeiros

Os bombeiros de Chongqing, no sudoeste da China, ajudaram a refrescar 110 porcos que se encontravam com uma ligeira insolação dentro de um camião de transporte encostado na beira da estrada, na quinta-feira.

Os bombeiros foram chamados pelo condutor do veículo e quando chegaram ao local encontraram alguns animais desmaiados devido às elevadas temperaturas e começaram a molhá-los com as mangueiras. Segundo os bombeiros, a temperatura do solo ultrapassava os 50 graus celsius.