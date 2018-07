Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pormenor em foto de Trump com Rainha Isabel II causa alvoroço na Internet

Encontro no Castelo de Windsor ficou marcado por várias situações insólitas.

10:55

A visita do presidente dos EUA ao Reino Unido ficou marcado por uma série de situações insólitas e polémicas. Donald Trump, que se reuniu com a Rainha Isabell II de Inglaterra para beber chá no Castelo de Windsor, foi altamente criticado por ter chegado atrasado 12 minutos ao encontro, e por ter acelerado o passo durante uma caminhada com a monarca, acabando por se meter à frente desta, causando um momento embaraçoso.



No entanto, há uma fotografia em particular que chamou a atenção dos internautas nas redes sociais. Na imagem, a Rainha Isabel II posa ao lado de Trump e da primeira-dama dos EUA, Melania, num dos corredores de Windsor, onde está nada mais nada menos do que um comedouro para cães encostado a uma das paredes.



De acordo com o Daily Mail, a tigela é utilizada é utilizada pelos dois cães da monarca, Vulcan e Candy. No entanto, os funcionários do castelo parecem ter-se apercebido do objeto nas fotografias e tê-lo-ão retirado do local. No mesmo dia, a monarca voltou a posar para uma fotografia ao lado dos reis da Bélgica, exatamente no mesmo sítio (sem a tigela).