O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko chegou a Kiev - estava na Polónia - para enfrentar um julgamento por traição que diz ter sido forjado por aliados do seu sucessor, o presidente Volodymyr Zelenskiy.Poroshenko está a ser investigado pelo alegado financiamento de separatistas pró-russos mediante a venda ilegal de carvão, quando ainda estava no poder, em 2014-2015.A isto responde dizendo que se trata de uma manobra do atual presidente para silenciar a oposição interna.