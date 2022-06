Polícia espanhola 'caça' Porsche a circular a 285 km/h em Segóvia

A-6 ao quilómetro 60, em Segóvia, Espanha, no passado dia 9 de junho.

nacionalidade irlandesa,

Pillado circulando a 285 km/h por la AP-6, cuando el límite de #velocidad es 120 km/h. Se trata de un ciudadano irlandés que conducía un de alta gama, con matrícula de Gran Bretaña. El conductor está siendo investigado por un supuesto #delito contra la #SeguridadVial.#AsíNo pic.twitter.com/5GpkpxNHdC — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 17, 2022

O helicóptero da polícia espanhola DGT Pegasus apanhou um Porsche 911 a 285 km/h naAs autoridades deram o alerta para a situação e um carro patrulha mandou o Porsche parar pouco tempo depois, já em Arévalo, Ávila.O excesso de velocidade foi tal que as sanções que o condutor irá receber não estão sequer impostas na lei de trânsito espanhola, uma vez que circular numa estrada interurbana a mais de 80 km/h do limite estipulado é considerado uma infração contra a segurança rodoviária.As sanções possíveis incluem a apreensão da carta de condução, multas pesadas e até mesmo a prisão, segundo o Código Penal.O condutor, defoi o terceiro apanhado no país a circular a uma das velocidades mais altas de que há registo.