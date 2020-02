Porteira portuguesa na disputa pelas eleições municipais de Paris

Lourdes Rodrigues, portuguesa e porteira no 17º bairro em Paris, vai entrar na disputa pelas eleições municipais na capital francesa. O atual presidente da câmara do mesmo bairro, Geoffroy Boulard, um autarca de direita, reuniu-se com Lourdes para saber se estaria interessada em integrar a sua lista de recandidatura, sendo que já a conhece há anos.‘Loulou’, como é conhecida, aceitou o convite e vai participar na disputa das eleições que decorrem a 15 e 22 de março, para mostrar que ser porteira é um trabalho "como outro qualquer". O presidente da câmara afirma que "é importante abrir a lista a personalidades que fazem muito pelos outros".A porteira é conhecida por organizar vários eventos e participar em ações de solidariedade, afirmando: "Se eu faço isto aqui há tantos anos, dou tanto tempo, ele disse que também posso dar de outra maneira."São várias as iniciativas que Lourdes organiza no bairro, em particular a festa dos vizinhos já se tornou uma referência na capital e no ano passado juntou perto de mil pessoas.