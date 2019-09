Portugal ajuda Europol a apreender Ferrari e quatro toneladas de cocaína em Espanha

Quatro toneladas de cocaína, dois milhões de euros em dinheiro e mais de 40 veículos, incluindo um Ferrari, foram apreendidos numa operação que levou à detenção de 81 pessoas e contou com o apoio das autoridades portuguesas.Segundo avança a Europol em comunicado, a investigação foi coordenada pelas autoridades espanholas mas teve a colaboração da polícia de Portugal, Colômbia, França, Roménia, Suécia e Reino Unido.A Europa indica ainda que a "Operação Linda" desmantelou o maior grupo de crime organizado na área do levante espanhol, envolvido em drogas, tráfico e lavagem de dinheiro.Esta operação teve início em 2018. Para além das quatro toneladas de cocaína e dos dois milhões de euros em dinheiro, foram ainda apreendidos três armas de fogo, pedras preciosas, relógios de luxo, um iate e 42 veículos.A fase final desta operação ocorreu no passado dia 26 de setembro, quando mais de 200 elementos das autoridades realizaram 13 buscas domiciliárias e detiveram 42 pessoas.