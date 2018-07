Portugal com 2.ª maior quebra homóloga no desemprego em junho na UE

Na União Europeia, fixou-se nos 6,9% sendo também a taxa de desemprego mais baixa desde maio de 2008.

Por Lusa | 10:00

A taxa de desemprego homóloga recuou em junho para os 8,3% na zona euro e para os 6,9% a União Europeia (UE), com Portugal a registar a segunda maior quebra entre os Estados-membros, segundo o Eurostat.



De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, a taxa de desemprego recuou, em junho, para os 8,3% na zona euro, face aos 9,0% do mesmo mês de 2017, atingindo o valor mais baixo desde dezembro de 2008.



Na UE, fixou-se nos 6,9%, por comparação aos 7,6% de junho de 2017, sendo também a taxa de desemprego mais baixa desde maio de 2008.



Face a maio, o indicador manteve-se estável em ambas as zonas.



Segundo o Eurostat, o maior recuo homólogo na taxa de desemprego foi observado em Chipre (de 11,0% para 8,2%), seguindo-se Portugal (de 9,1% para 6,7%) e Croácia (de 11,1% para 9,2%).



Em junho, as menores taxas de desemprego foram observadas na República Checa (2,4%) e na Alemanha (3,4%) e as mais altas na Grécia (20,2% em abril) e em Espanha (15,2%).



Em Portugal, a taxa de desemprego de 6,7% regista um recuo em termos homólogos (9,1% em junho de 2017) e em cadeia, por comparação com os 7,0% de maio.