Portugal conclui missão de repatriamento de cidadãos nacionais que estavam em Israel

A missão de repatriamento, com um transporte total de 200 pessoas, entre nacionais e estrangeiros, foi operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional.



A missão de repatriamento dos cidadãos nacionais em Israel terminou esta quinta-feira com a chegada do avião C-130 ao aeródromo de Figo Maduro.A aeronave aterrou esta manhã com 22 passageiros, oito dos quais, com nacionalidade portuguesa."Desta forma, todos os cidadãos nacionais que sinalizaram a intenção de voltar já estão em Portugal", pode ler-se num comunicado enviado às redações do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Segundo Gomes Cravinho, há "ainda mais cerca de dois mil portugueses" que estão nas listas consulares, "contudo esses, por enquanto, não manifestaram vontade de regressar a Portugal".

O Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

Durante a incursão em território israelita, o Hamas fez mais de uma centena de reféns, civis e militares, que levou para a Faixa de Gaza.

A resposta militar de Israel, que declarou guerra ao Hamas após o ataque, causou a morte de mais de 900 pessoas em Gaza, de acordo com os balanços mais recentes.

Do lado israelita, uma alta patente militar avançou que o número de mortos ultrapassou os mil.