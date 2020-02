Portugal considera decisão do governo da Venezuela “inamistosa”

O governo português considerou "inamistosa" e "injustificada" a decisão do governo da Venezuela de suspender as operações da TAP por 90 dias na sequência da polémica que rodeou o voo de regresso do opositor Juan Guaidó a Caracas, na semana passada.

"É uma decisão completamente infundamentada e injustificada", afirmou o MNE Augusto Santos Silva, considerando que se trata de um "ato inamistoso" para com Portugal, país "que não tem feito outra coisa senão procurar ajudar" a Venezuela. Uma posição partilhada pelo Presidente da República, que fez questão de "repudiar" a decisão.





"São acusações sem o mínimo fundamento, totalmente inaceitáveis e incompreensíveis", disse Marcelo Rebelo de Sousa sobre as alegações do regime de Caracas, que acusa a TAP de transporte ilegal de explosivos e de permitir que Guaidó viajasse sob nome falso. A TAP, que voa duas vezes por semana para Caracas, começou já a reencaminhar os passageiros para outras companhias.

O vice-presidente Diosdado Cabello lançou entretanto um forte ataque a Portugal por causa do apoio a Guaidó "Aqui há um presidente que se chama Nicolás Maduro. Não há outro", afirmou, adiantando que Portugal "não é dos países com que temos melhores relações". "Não pensem que eles são nossos benfeitores. Grande parte do dinheiro roubado da Venezuela está nos bancos portugueses", acusou.