O Governo declarou esta quinta-feira três dias de luto nacional pela morte de Isabel II. A decisão foi aprovada em Conselho de Ministros: “Sua Majestade a Rainha Isabel II do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte marcou profundamente a segunda metade do século XX e o primeiro quartel do século XXI. Assim, neste momento de prolongado e profundo luto no nosso mais antigo Aliado, entende o Governo declarar o luto nacional nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2022”, justifica o Governo. Em comunicado, o Conselho de Ministros sublinha que se trata de uma “justa homenagem a Sua Majestade a Rainha Isabel II”.





O funeral da monarca está marcado para as 11h00 de segunda-feira, na Abadia de Westminster, o mesmo templo onde foi coroada em 1953. Terá a duração de uma hora, mas os dois mil convidados para a cerimónia terão de comparecer no local três horas antes, pelas 08h00. A carruagem de armas que transporta o caixão da rainha, a mesma que transportou a sua mãe e o seu pai para os seus funerais em Westminster, chega às 10h52, oito minutos antes do culto. Terminada a cerimónia, o Reino Unido fará dois minutos de silêncio.

Mais de um milhão de pessoas deverá assistir, em Londres, ao cortejo fúnebre, mas o acontecimento será seguido por muitos mais através da televisão. Estima-se que esse número poderá chegar aos mil milhões. Será uma segunda-feira longa, o funeral prolonga-se até às 19h30, mas sem o mais pequeno atraso. Para a eternidade, Isabel II ficará sepultada ao lado de Filipe, o duque de Edimburgo, com quem esteve casada 73 anos, do rei George VI, o seu pai, e da rainha Elizabeth, a sua mãe, na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor.