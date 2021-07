Portugal despede-se da presidência do Conselho da Europa “com olhos postos no futuro”

Portugal encerrou esta quarta-feira a presidência do conselho da União Europeia “com os olhos postos no futuro”, como referiu o PM António Costa, destacando que, antes do adeus, a presidência portuguesa garantiu a assinatura da lei do clima, algo que Costa considera "um grande passo" para a redução das emissões poluentes.









“Um grande passo para a redução, em toda a União Europeia, de 55% das emissões até 2030 e um marco maior da nossa presidência", escreveu Costa no Twitter.





Leia também Portugal cumpriu já um dos seus principais objetivos com acordo sobre clima, defende Costa Por seu lado, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa destacou um balanço “muito positivo” da presidência portuguesa, “em tempos muito difíceis, de fechamento na Europa” por causa da pandemia. Mesmo assim, frisou Marcelo, Portugal "criou condições para a aprovação dos planos de recuperação e resiliência, do quadro financeiro plurianual”, bem como da lei do clima e “do novo acordo sobre a Política Agrícola Comum".

Contudo, Portugal sai sem concretizar um dos seus grandes objetivos, que era ver arrancar a recuperação económica pós-pandemia.





A Eslovénia assume agora a presidência, ante a preocupação da UE com o PM conservador Janez Jansa. Próximo do polémico homólogo húngaro Viktor Orbán, Jansa chegou a dar os parabéns a Trump pela vitória nas eleições que efetivamente perdeu para Biden.