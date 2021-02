Portugal disponibiliza 90 mil euros para apoiar ONU no combate ao crime organizado em Moçambique

O Governo português disponibilizou hoje 90 mil euros para apoiar as atividades do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) em Moçambique, com enfoque para o crime organizado transnacional.

A contribuição extraordinária de Portugal à UNODC em Moçambique vai, entre outros, apoiar a implementação do Roteiro de Maputo, uma iniciativa que visa o combate ao narcotráfico, branqueamento de capitais e criminalidade organizada transnacional.

"O facto de Portugal ter alocado a esta iniciativa uma parte consubstancial da contribuição financeira destinada à UNODC, ilustra o mérito que lhe reconhecemos e a expectativa com que a encaramos", declarou a embaixadora de Portugal em Moçambique, Maria Amélia Paiva.