Portugal e Angola assinam memorando sobre domínio das Pescas, Aquicultura e Assuntos do Mar

Portugal e Angola assinam esta segunda-feira, em Lisboa, um memorando de entendimento no domínio das Pescas, Aquicultura e dos Assuntos do Mar, à margem de um fórum de empresários do setor das pescas.O acordo será assinado pelas ministras do Mar portuguesa, Ana Paula Vitorino, e das Pescas e do Mar de Angola, Maria Antonieta Baptista.Antes, decorre o Fórum dos Empresários do Setor das Pescas, com o tema "Empresários Portugueses e Angolanos Juntos Para Uma Cooperação Sustentável do Mar", contando com a presença de representantes das associações setoriais portuguesas e angolanas.