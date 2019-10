Portugal e Coreia do Sul assinam novo programa para cooperação até 2022

Portugal e Coreia do Sul assinaram esta sexta-feira um novo programa executivo entre os dois governos para a cooperação em vários domínios entre 2019 e 2022.O acordo foi assinado hoje, na sede do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, em Lisboa, durante a 4.ª reunião da Comissão Mista Cultural Portugal/Coreia do Sul, refere uma nota oficial enviada à agência Lusa.O programa executivo assinado na reunião pretende promover a cooperação nos domínios da língua, cultura, educação, ciência, tecnologia, desporto, juventude e comunicação social entre 2019 e 2022.Na reunião foi analisada a cooperação bilateral desenvolvida entre Portugal e Coreia do Sul - com ambas as partes as partes a elogiarem os resultados obtidos nas várias áreas -, com os dois países a mostrarem interesse no reforço desta parceria.Foram também discutidas as comemorações do 60.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e Coreia do Sul, a assinalar em 2021.Na reunião estiveram presentes uma delegação portuguesa, chefiada pelo presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos, e uma delegação sul-coreana, chefiada pela diretora-geral dos Assuntos Culturais da Coreia do Sul, Eun-ji Seo.