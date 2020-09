Portugal e Dinamarca em risco de voltar à lista de quarentena do Reino Unido

Com o número de casos diários a crescer em Portugal, os britânicos já começam a ponderar pôr um pé no travão e voltar a colocar o país, juntamente com Dinamarca, na lista de países onde a quarentena é obrigatória ainda esta semana.Quem o diz é a imprensa britânica que avança que o nosso país está agora na 'zona vermelha', com 24,3 casos por 100.000 habitantes, de acordo com o especialista em viagens Paul Charles da PC Agency.

A juntar-se a Portugal está a Dinamarca que também está em risco de sair da lista "segura" após registar 19,4 casos por 100 mil habitantes, segundo dados avançados pelo jornal Mirror.



Poderá ainda seguir-se Itália que também tem vindo a registar um aumento na taxa de casos, 15,8, por cada 100 mil habitantes.



Recorde-se que Portugal foi removido da lista de quarentena obrigatória a 20 de agosto. Desde então registou-se um aumento significativo de turismo inglês em terras lusas, em especial no Algarve. A saída da "lista segura" de destinos dos britânicos poderá significar uma queda signiticativa nas receitas do turismo em Portugal.