Portugal e Grécia estabeleceram acordo na área da proteção civil

Eduardo Cabrita disse que esta cooperação vai permitir a "troca de experiências técnicas".

16:46

Portugal e Grécia estabeleceram esta terça-feira um acordo na área da proteção civil, que vai permitir a troca de experiências técnicas e a participação conjunta em exercícios de grande dimensão sobre incêndios florestais, inundações e risco sísmico.



Em declarações à agência Lusa, o ministro da Administração Interna, que esta terça-feira terminou uma visita de dois dias à Grécia, avançou que os dois países acertaram uma cooperação na área da proteção civil, uma vez que têm "problemas comuns", quer nos incêndios florestais, inundações e risco sísmico.



Eduardo Cabrita disse que esta cooperação vai permitir a "troca de experiências técnicas e preparar a participação conjunta em exercícios de grande dimensão".



"Quando tivermos exercícios em Portugal significativos, como fizemos ao longo deste ano, poderemos ter a participação de entidades da proteção civil grega e também elementos da estrutura da proteção civil portuguesa poderão participar em exercícios na Grécia", sustentou.



O ministro disse que Portugal já participa neste tipo de iniciativas com outros países.



Como exemplo, referiu que esta semana a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a participar, na região de Madrid, num grande exercício sobre a prevenção de inundações.



Eduardo Cabrita disse ainda que foi acertado com a Grécia uma outra cooperação na área da segurança, que vai possibilitar o estabelecimento de contactos entre as forças de segurança dos dois países no âmbito policial.



Durante a visita à Grécia, Eduardo Cabrita teve encontros com os ministros gregos da Política de Migrações, do Interior e da Proteção dos Cidadãos, além de ter visitado na ilha de Samos, o contingente da Guarda Nacional Republicana e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, integrados em missão da agência europeia de controlo de fronteiras Frontex.



Eduardo Cabrita visitou ainda o Centro de Coordenação Operacional (ICC -International Coordination Center), no porto de Pireu, e o campo de refugiados de Eleonas, em Atenas.