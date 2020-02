Portugal e Índia reforçam cooperação económica

Com as relações bilaterais e a cooperação económica no centro da agenda, Marcelo Rebelo de Sousa foi ontem brindado, no segundo dia da visita à Índia, com 21 salvas de canhão e honras militares, numa cerimónia de boas-vindas que antecedeu um encontro com o seu homólogo indiano, Ram Nath Kovind.No plano das relações entre os dois países, "há toda uma colaboração multilateral pensando na paz, no diálogo, nas mais jovens gerações, no desenvolvimento sustentável, no desafio das alterações climáticas, mas também no direito internacional e nos direitos humanos", afirmou Marcelo, no final da cerimónia de boas-vindas, em que agradeceu a forma calorosa como está a ser recebido.O Presidente da República referiu, ainda, que "há um passo importante a dar no reforço da cooperação económica, tecnológica, científica e cultural". Foi o que aconteceu num encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no qual foram assinados acordos em variadas áreas, como a defesa, a segurança alimentar, o setor do audiovisual, os portos ou o apoio ao desenvolvimento de start-ups.Marcelo teve ainda tempo para homenagear Ghandi, no memorial onde estão depositadas as cinzas do obreiro da independência indiana, e inaugurar uma criação artística de Joana Vasconcelos no Museu Nacional de Nova Deli: um bule de uma tonelada em ferro, em alusão ao chá que os portugueses introduziram nas cortes europeias e que os ingleses levaram para a Índia.