Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo

O Índice Global de Paz 2019 foi divulgado esta quarta-feira, dia 12, e revelou que Portugal ocupa a terceira posição do país mais pacífico do mundo. Este ano, a Síria foi substituída pelo Afeganistão, que foi assinalado como o mais violento.

O valor médio da tranquilidade a nível global melhorou, pela primeira vez, em cinco anos. Portugal foi apontado como um país que deu passos significativos na construção da tranquilidade e paz, na lista do Índice Global de Paz (GPI), atualizada esta quarta-feira.

O relatório elaborado pelo Instituto para Economia e Paz em Sydney, na Austrália, mostrou que a Europa continua a ser vista como uma das regiões mais seguras. Por outro lado, o Médio Oriente e o Norte de África são as regiões menos pacíficas.

Dos 36 países europeus, 22 registaram melhorias no GPI, em relação aos anos anteriores.

A Islândia continua ser o país mais pacífico do mundo, posição que ocupa desde 2008. A Áustria, a Dinamarca e o Canadá estão posicionados em quarto, quinto e sexto lugares.

Nos últimos lugares da lista estão o Iraque, o Iémen, o Sudão do Sul, a Síria e o Afeganistão.

O Butão foi o país que registou a maior melhoria após ultrapassar 43 países na lista, durante os últimos 12 anos.

De acordo com o GPI, os conflitos e as crises que surgiram na década passada diminuíram significativamente, assim como as mortes por conflitos internos.