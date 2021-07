Portugal "é prioridade" na política externa brasileira, diz ministro das Relações Exteriores

O ministro das Relações Exteriores do Brasil disse que Portugal "é uma prioridade" na política externa brasileira, adiantando que na visita de três dias ao país incentivou empresários portugueses a investirem no mercado brasileiro, sobretudo na energia.

"Esta é a primeira visita que eu faço fora do Brasil, como chanceler. [...] E o facto de ser a Portugal ainda na vigência da sua presidência portuguesa do Conselho Europeu [chegou no dia 30 a Lisboa,] é muito significativo", afirmou Carlos França, em entrevista à Lusa.

"Vim colher impressões e agradecer ao Governo português o apoio que deu ao acordo Mercosul - União Europeia, esta sexta-feira em análise pelo Conselho Europeu e Parlamento Europeu", acrescentou.