Pandemia deixa Portugal em destaque na imprensa espanhola: "Do milagre da primeira onda aos hospitais de campanha"

Portugal passou de "milagre português" ao "colapso" com os mais recentes números da pandemia. Médicos exaustos, longas filas de espera de ambulâncias à porta dos hospitais e um SNS à beira da rutura são as consequências da terceira vaga que chegou em força.Se antes a vacina eram uma "luz ao fundo do túnel", agora o estado em que mergulhou o país torna-se notícia na imprensa espanhola.O jornal espanhol El Mundo mantém destacada uma notícia no site onde aborda o colapso português. Na notícia, que refere ainda o número de óbitos do passado dia 19 de janeiro, os espanhóis descrevem o "país vizinho, que [já] foi um exemplo de contenção do vírus na primeira onda", mas que agora enfrenta a terceira e a pior onda de sempre com recordes de novas infeções e o sistema de saúde "no limite".Nas últimas 24 horas, o número de internamentos crescente tornou-se visível com filas intermináveis à porta dos hospitais, principalmente na capital, Lisboa, e doentes que chegam a esperar 24 horas apenas para serem atendidos.Esta sexta-feira registaram-se mais 278 mortos e 13200 novos casos de infeção. Também os doentes internados em cuidados intensivos bateram novos recordes: 800 doentes em UCI.