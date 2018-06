Portugal acolhe gala de apresentação do Guia Michelin pela primeira vez

Depois de um investimento público superior a 400 mil euros, o governo português espera "um grande retorno para a economia da cidade e do país".

Por Lusa | 17:29

Portugal vai acolher, pela primeira vez, a gala de apresentação do Guia Michelin, após um investimento público superior a 400 mil euros, de que o Governo português espera "um grande retorno para a economia da cidade e do país".

A gala de apresentação da edição de 2019 do guia Michelin Espanha e Portugal decorre a 21 de novembro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, anunciaram esta segunda-feira as autoridades portuguesas e a Michelin, numa cerimónia nos Paços do Concelho.

O evento é organizado pela primeira vez em Portugal, "num ano muito especial, em que se celebra o 10.º aniversário da gala", um evento anual que tem decorrido, até agora, sempre em território espanhol, com várias cidades a disputarem a possibilidade de o acolherem.