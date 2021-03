Portugal espera receber turistas britânicos a partir de 17 de maio

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, disse numa entrevista à BBC, que espera que a partir de 17 de maio Portugal permita viagens sem restrições e que os turistas britânicos possam viajar para Portugal. E acrescentou que a situação pandémica em está "estável" em Portugal.



Rita Marques refere que o Reino Unido deveria ser integrado no "passaporte verde" que está a ser preparado para facilitar as viagens entre países da União Europeia.

O Reino Unido anunciou que a partir desta sexta-feira vão estar autorizados os voos diretos para Portugal e retirar o país da "lista vermelha" de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido a partir de sexta-feira, anunciou hoje o Ministério dos Transportes britânico.