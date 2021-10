Portugal expressa solidariedade com Espanha pela situação do vulcão em La Palma

O primeiro-ministro português, António Costa, expressou esta quinta-feira, no final da cimeira ibérica em Trujillo, Estremadura espanhola, a "solidariedade" de Portugal com a situação "muito difícil" que está a viver a população da ilha de La Palma (Canárias).

"Gostava de utilizar esta oportunidade para expressar uma vez mais a nossa solidariedade com a situação tão difícil que está a viver a população de La Palma", onde há mais de um mês entrou em atividade um vulcão, disse António Costa, ao lado do chefe do executivo espanhol, na conferência de imprensa que marcou o fim da 32.ª cimeira entre Portugal e Espanha.

O primeiro-ministro português sublinhou a importância da cooperação entre os dois países no domínio da proteção civil, afirmando: "todos somos poucos para ajudar-nos nestes momentos tão difíceis que uns ou outros podemos viver".

"Boa sorte para Espanha e boa sorte para La Palma. Estamos com a população de La Palma", concluiu António Costa.

Na Declaração Conjunta publicada no final da cimeira bilateral também é referido que o primeiro-ministro espanhol recebeu do português a sua "solidariedade e proximidade à população de La Palma, que continua a sofrer as dramáticas consequências da erupção do vulcão".