Portugal fora da lista de 'corredores aéreos' do Reino Unido

Portugal foi excluído dos "corredores de viagem internacionais" com destinos turísticos que o Reino Unido vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso, foi hoje confirmado.

Portugal, onde foram identificados vários surtos localizados de covid-19 nas últimas semanas, não está na lista de 59 países e territórios hoje publicada, que inclui Espanha, Alemanha, Grécia, Itália, Macau ou Jamaica.

"Esta lista poderá ser aumentada nos próximos dias, após discussões adicionais entre o Reino Unido e parceiros internacionais", refere-se o ministério dos Transportes britânico.

A medida vai entrar em vigor dentro de uma semana, a 10 de julho para um grupo de países que as autoridades britânicas consideram representar um risco reduzido para a saúde pública no contexto da pandemia covid-19, disse o ministro dos Transportes, Grant Shapps, num comunicado emitido esta sexta-feira.



Na lista divulgada estão:

Andorra

Antígua e Barbuda

Aruba

Austrália

Bahamas

Barbados

Bélgica

Caraíbas Neerlandesas

Croácia

Curaçao

Chipre

República Checa

Dinamarca

Dominica

Ilha Faroé

Fiji

Finlândia

França

Polinésia Francesa

Alemanha

Grécia

Gronelândia

Granada

Guadaloupe

Hong Kong

Hungria

Islândia

Jamaica

Japão

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Macau

Malta

Ilha Maurícias

Mónaco

Países Baixos

Nova Caledónia

Nova Zelândia

Noruega

Polónia

Reunião

San Marino

Sérvia

Seicheles

Coreia do Sul

Espanha

São Bartolomeu

São Cristóvão e Neves

Santa Lúcia

São Pedro e Miquelão

Suíça

Taiwan

Trinidad e Tobago

Turquia

Cidade do Vaticano

Vietname

(Em atualização)