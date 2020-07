Portugal investiga tortura a três lusodescendentes na Venezuela

Representantes de um instituto venezuelano (Instituto Casla), que denuncia a prática de repressão do regime de Nicolás Maduro, apresentaram queixa (confirmada pelo CM), na procuradoria portuguesa, pedindo a investigação urgente às circunstâncias em que três lusodescendentes estão detidos e, alegadamente, a ser alvo de torturas.





Tamara Suju, diretora-executiva do Instituto Casla (sediado em Praga, na República Checa), e advogados deslocaram-se pessoalmente à Procuradoria-Geral portuguesa, apresentando queixa formal. “A lei portuguesa, e as convenções internacionais que Portugal assinou, fazem com que este Estado deva investigar denúncias contra os seus cidadãos em todo o Mundo”, disse Tamara Suju à imprensa venezuelana. Fonte oficial do Ministério Público confirmou aoque uma investigação está em curso.