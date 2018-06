Governo português lamenta saída dos EUA do Conselho de Direitos Humanos

Portugal defende que é através do diálogo e da participação no sistema da ONU que "poderão ser ultrapassadas divergências".

Por Lusa | 12:41

O Governo português lamentou esta quarta-feira a saída dos Estados Unidos da América do Conselho de Direitos Humanos nas Nações Unidas, defendendo que é através do diálogo e da participação no sistema da ONU que "poderão ser ultrapassadas divergências".

"O Governo português tomou conhecimento com pesar da decisão dos Estados Unidos da América de abandonar o Conselho de Direitos Humanos, órgão no qual exercia um mandato desde 2017 e que terminaria a 31 de dezembro de 2019", afirma o executivo, através de um comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Portugal afirma ainda esperar que a decisão dos EUA, "país amigo, aliado e pioneiro na defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais, possa ser reconsiderada".